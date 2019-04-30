شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بسبب رفع سعر تذاكر «أمم إفريقيا» إلى 200 جنيه: الاستاد هيبقى فاضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، طلب احاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن ارتفاع سعر تذاكر مباريات كأس الامم الافريقية المقرر تنظيمها في مصر.

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وقال «عامر»، في طلبه أن رفع سعر تذكرة الدرجة الثالثة للجمهور إلى 200 جنيه ليس في صالح البطولة مطالبا بتخفيضها إلى 50 جنيه لتكون في متناول الشباب ويستطيع كل شاب ان يشجع فريقة في الملعب بدلاً من خلو الملاعب من الجماهير وبالاخص الشباب.

وأشار إلى أن الإصرار على رفع سعر التذكرة يساهم في عزوف الشباب عن الحضور وتشجيع المنتخب الوطنى وبالتالى الاستاد حيبقى فاضى من الجماهير مشددا على ضرورة اعادة النظر في القرار، لافتا إلى أن اسعار تذاكر مباريات أمم إفريقيا التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مبالغ فيها بعض الشيء ولا تتناسب مع القاعدة العريضة من جماهير الكرة في مصر.

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصري كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري وفيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.