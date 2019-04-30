شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة من بيت الزكاة والصدقات المصري خلال شهر رمضان، لتصل إجمالي النفقات إلى 89 مليون جنيه، موجهة إلى 85 ألف مستحق، عوضاً عن توزيع الكرتونة الرمضانية، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأوضح بيان لمشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بالفقراء والمحتاجين، ودعم الأسر الفقيرة ماديا ومعنويا، وحرصه الدائم على سد حاجاتهم ومشاركتهم همومهم.