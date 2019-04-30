شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل مورجان: حان الوقت لإدراج الإخوان كجماعة إرهابيه في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حل الإعلامي الدكتور مايكل مورجان والباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسيه والاستراتيجية ضيفا على شبكه «one America news “ الثلاثاء، تعليقا على مقال الـ New York Times بالمبادرة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم بتحريك ملف ادراج الإخوان كجماعة ارهابيه في أمريكا.
وقال مورجان إنه حان الوقت لتفيذ مشروع القرار بعد المحاولات العديده السابقة من قبل سيناتور تيد كروز عن ولايه تكساس وعضو الكونجرس السابق ماريودييز بالارت عن ولايه فلوريدا بعدما تم اجهاض المشروع مرتين داخل أروقه الكونجرس في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.
وذكر مورجان أنه خلال كلمته في جلسه استماع في الكونجرس الأمريكي في نوفمبر ٢٠١٦ قال انا نمط جماعه الإخوان الارهابيه هو متكرر منذ بدايتها وتأسيسها على يد حسن البنا عام ١٩٢٨ وهو التقرب من السلطه أولا ثم محاوله الانقلاب عليها إذا لم تمكنهم القيادات من الوصول لهدفهم السياسي المغطي بالطابع الديني ومحاوله القضاء على هوءلاء القاده كما حدث مع مصطفي باشا النحاس والرئيس الراحل انور السادات ومحاوله إغتيال الرئيس جمال عبدالناصر في حادث المنشيه الشهير وتسال مورجان هل الاداره الامريكيه برءاسه الرئيس باراك اوباما لم تدرك خطوره التعامل مع منظمه ليس لها ولاء لأي احد بل لمصلحتها الىسياسيه فقط.
وقال مورجان خلال جلسة استماع أخرى في نوفمبر ٢٠١٧ للرد على اتهامات حقوق الإنسان في مصر التي اثارتها المنظمات المواليه لجماعه الإخوان المسلمين واهما هيومان رايتس واتش ذات التمويل القطري بان محاربه الإرهاب هي حق من حقوق الإنسان كما قال رئيس مصر عبدالفتاح السيسي.
وأدرج مورجان خلال تلك الجلسة مجهودات الإدارة المصرية في دحر الإرهاب وخاصه في شبه جزيره سيناء وعلى حدود مصر الغربية مع ليبيا.
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