شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لـ«دبي للاستثمار»: تيسيرات للمستثمرين الجادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مع خالد كلبان، الرئيس التنفيذى لشركة «دبى للاستثمار»، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس، عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

في بداية اللقاء، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن شركة «دبى للاستثمار» أنشأت مجمع دبى للاستثمار على مساحة 23 كم2، وهو مشروع استثمارى متكامل، والشركة لديها الرغبة في إقامة مثل هذا النموذج على أرض مصر.

واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى شرح من الرئيس التنفيذى لشركة «دبى للاستثمار» حول نشاطها والذى يمتد ليشمل عدداً من القطاعات، ويأتى في مقدمتها قطاع العقارات، وفى هذا الصدد أوضح مسؤول الشركة أنها ساهمت في اقامة العديد من المناطق الصناعية، والسكنية، والتجارية، هذا إلى جانب ريادتها في مجال التطوير العقارى، وذلك من خلال اقامة العديد من الشراكات في هذا المجال مع عدد من الشركات.

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وأضاف خالد كلبان، أن استثمارات الشركة التي تصل إلى نحو 5.5 مليار دولار تتضمن ايضاً العمل في مجالات التعليم والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والترفيه، والأغذية، ومواد البناء والتشييد.

كما استعرض خالد كلبان، المقترح الخاص باقامة مجمع استثمارى متكامل على ارض مصر تتوافر به كافة الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، واستغلال الفرص الواعدة بها، موضحاً أنه قام بزيارة عدد من الاماكن المقترحة لاقامة هذا المجمع في محافظة الفيوم، ومدينة العلمين الجديدة، مبدياً إعجابه بالمنطقتين، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء دراسة وافية والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، تمهيداً للبدء في تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لإقامة التوسع في إقامة مثل هذه المجمعات الاستثمارية في العديد من الدول العربية والإفريقية.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، والتعاون مع المستثمرين الجادين، وتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لبدء مشروعاتهم الجادة.

وحول مقترح الشركة باقامة مجمع للاستثمار على أرض مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن طموحاتنا لمثل هذه المشروعات أن يتم تنفيذها في أقصر وقت ممكن، موضحاً أن لدينا سنوياً نحو مليون مواطن يدخلون لسوق العمل، وهو ما يستلزم الإسراع بحركة التنمية وإقامة المزيد من المشروعات التي توفر فرص عمل جديدة، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع وزير الصناعة بشأن إنشاء هذا المشروع.