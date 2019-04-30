شكرا لقرائتكم خبر عن إخواني منشق: أمريكا ستصنف الجماعة منظمة إرهابية خوفًا على مصالحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القيادي الإخواني المنشق، إبراهيم ربيع، إن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية يأتي خوفا على مصالحها مع مصر.

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وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «ثورة 30 يونيو دفعت القيادة المصرية باتخاذ قرار استراتيجي لإنهاء الإخوان في مصر والعالم، وكانت ثورة 30 يونيو زلزلالا ضرب التنظيم وله توابع»، ومن ثم اتخذت العديد من الدول العربية قرارا ضد الإخوان.

وأكد القيادي الإخواني المنشق أن دول أوروبا كانت تستخدم تنظيم الإخوان لصناعة حالة تصب في مصلحتهم، ولما وجدوا فشل تلك السياسية بدأوا اتخاذ قرارات على استحياء، متابعا: «أمريكا تشاورت مع انجلترا باعتباراها راعية الإخوان، بشأن اتخاذ موقف من الجماعة، لاستشعارها أن مصالحها مع مصر، ومن ثم بدأت التجهيز لقرار اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا، وما يترتب عليه من تشتت للجماعة، وإصابتها بحالة من اليأس، وفقدان الثقة في القيادات».

وأوضح أن مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف كان يتباهى بتواجد الإخوان في 76 دولة، متابعا: «كان يقول لنا يابني إحنا موجودين في 76 دولة، ولازم تفتخر بنفسك لأنك تنتمي لدولة الإخوان الموازية»، مشيرا إلى علاقات الإخوان النافذة في الكثير من الدول مثل إندونيسيا وماليزيا، والسودان وغانا، وجنوب إفريقيا، وأمريكا الشمالية، وكندا التي كانت معقل الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية الذي أسسه مهدي عاكف.