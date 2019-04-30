شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أغنية مسلسل زلزال لـ محمد رمضان بصوت أحمد شيبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طرح الفنان محمد رمضان، أغنية مسلسله الجديد «زلزال» الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني على شاشة DMC، بصوت المطرب الشعبي أحمد شيبة، وتأتي تحت عنوان «سيبونا بقى في حالنا».
تقول كلمات الأغنية التي طرحها رمضان عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»: «ياللي شاغلين بالكم بيّا هو أنا بس شاغلكو في إيه، ماسكين سيرتي كل شوية، عمال على بطال كده ليه، ناس كدابة، وناس قلابة، وناس بتحب الرغي عبادة، ناس فاضيلنا وبتعطلنا»، وهي كلمات صلاح عطية وألحان سيد راضي.
ومسلسل زلزال من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.
ويشارك في بطولة «زلزال»: حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، هنادي مهنا، حسام داغر، حنان سليمان وآخرون.
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