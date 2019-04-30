شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد الزعيم أحمد عرابي بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء الثلاثاء، مسجد الزعيم أحمد عرابي الكبير بقرية هرية رزنة مسقط رأس الزعيم التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار محافظ الشرقية نائبا عن المحافظ، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ونواب المحافظة اللواء هاني دري أباظة وفايقة فهيم ولطفي شحاتة، ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية واهالي القرية والقرى المجاورة.

وقال وزير الأوقاف خلال ندوة بعنوان «رمضان وعمارة المساجد» إنه من حسن الطالع أن يأتي افتتاح هذا المجمع الاسلامي مع الاستعداد الإيماني لشهر كريم وهو شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن بمناسبة هذه الروح الإيمانية التي تؤكد أن شعبنا العظيم بهذا الإقبال على الله والحب لبيوت الله والحرص على عمارة المساجد بهذا المستوى مستوى الجهود الذاتية أنه شعب لا يمكن أن يظلم أبدا، مستشهدا بقوله تعالى (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)، مما يدل على أن مصر ستظل آمنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ولفت الوزير إلى أن عمارة المساجد الحقيقة سواء كانت مبنى أو معنى لدراسة العلم في مقدمة علامات الإيمان حيث قال عز وجل (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله)، وقال أيضاً (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه)، فستظل ترفع إلى يوم القيامة.

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وأضاف الوزير أن ما تم من عمارة المساجد سواء كان إنشاء أو إحلالا في مصر خلال الفترة الأخيرة ربما لم يحدث في تاريخها أو أي دولة أخرى، مؤكدا أنه جارٍ الاستعداد لافتتاح اكثر من ٣٠٠ مسجد خلال هذا الأسبوع معظمها بالجهود الذاتية، الأمر الذي يدل على أن الخير سيظل في أمة محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأكد وزير الأوقاف على فضل شهر رمضان وما فيه من نعم، فالصيام هو حج من حج له وفيه أبواب واسعة، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لافتا إلى أن شهر رمضان يقربنا من بعضنا البعض لما فيه من عادات وتقاليد وترابط بين الأسرة والمجتمع فهو شهر الطاعات وأمانة في أعناقنا على كل حي وكل قرية ومدينة ومنطقة ألا يدخل عليها رمضان وبينها جائع أو مسكين أو محتاج أو مكروب فيا باقي الخير أقبل ويا باقي الخير عجل، مؤكدا على أن أفضل عمل في هذا الشهر الكريم هو إدخال السرور على الناس، لافتا إلى أن شهر رمضان المبارك يجمع بين هذه الصفات الطيبة وهى إطعام الطعام وصلة الأرحام وإفشاء السلام وصلاة القيام تقربا لله عز وجل.

وذكر الوزير بأن هناك أمانة في أعناقنا وهى أن نجعل المعني لا يقل شيئا عن إقامة المبني بالعلم وقراءة القرآن والدعوة إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مكلفا وكيل وزارة الأوقاف بتخصيص مدرسة علمية وأخرى فقهية من شأنها تأدية الرسالة المعنية بالدعوة وقراءة القرآن على أن يبدأ عملها من بعد صلاة عصر أول أيام شهر رمضان، على أن يتم اختيار اسمين من علماء الأوقاف لتأدية تلك الرسالة كما تمت تأدية رسالة المبنى كبناء المساجد وإعمارها، داعيا المولي عز وجل أن يبلغنا رمضان ويوفقنا لطاعته.

من جانبه، أفاد الشيخ محمد العوضي، عضو لجنة بناء المسجد، أن مسجد الزعيم أحمد عرابي الكبير مقام على مساحة ١٢٠٠ متر وحفظ فيه الزعيم كتاب الله، لافتا إلى أنه تمت إعادة بناء المسجد بالحهود الذاتية بتكلفة قدرها ١٥ مليون جنيه وهو مكون من ثلاثة طوابق ويضم مصلى للسيدات وحضانة لتعليم الأطفال، وملحق بالمسجد دار للمناسبات.