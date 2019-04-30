شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطري: نظام الحمدين لديه كراهية ضد مصر والإمارات والسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المعارض القطري البارز، جابر الكحلة المري، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن «النظام القطري لديه كراهية كبيرة للدول العربية على رأسها مصر والإمارات والسعودية».

وأضاف «المري» في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «أبناء قطر يرون حمد وأبناءه خوارج عن العروبة والدين، وعملاء للصهاينة».

وتابع أن «تميم بن حمد عاجز عن إدارة منزله الخاص، فما بالنا بإدارة الدولة، ويوسف القرضاوي عندما جاء إلى قطر كان من أجل مخطط ضد مصر، والهدف من استضافة الإخوان في الدوحة هو الإضرار بمصر»، مشيرًا إلى أن «حمد بن خليفة كان يخطط لتدمير الجيش المصري».