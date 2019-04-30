شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان بإجمالي 13 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف جميع المعاشات المستحقة غداً عن شهر مايو 2019، بدلاً من العاشر من نفس الشهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسيتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي وجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد ومن البنوك في أول يوم عمل لها يوم 2 مايو.

وبحسب بيان، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مايو اعتباراً من اليوم الأول من مايو، على أن تقوم اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم.

وذكرت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد، وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم ٢ مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، تنفيذاً لسياسة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لـ 7.9 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه.