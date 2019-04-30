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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة خاطبت "دار كريستز" للمزادات العلنية في لندن؛ لوقف عرض مخطوط قرآني للبيع يعود للعصر المملوكي في مصر.
وأضافت "عبدالدايم" في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء: "هذا المخطوط ليس من مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية أو أي جهة تابعة لوزارة الثقافة، ولكننا خاطبنا الدار لأنه تراث عربي يجب الحفاظ عليه ومحاولة استعادته مهما كلفنا الأمر".
وأوضحت أن الوزارة أرسلت مندوبًا للتأكد من تبعيته لدار الكتب أم لا وتأكد أنه لم يكن مسجلا ضمن مقتنيات الدار في أي حقبة تاريخية ماضية، كما راجعنا سجلات الدار للتأكد من مواصفات المصحف المعروض، وتأكدنا أنه غير تابع لنا.
وكانت دار كريستز في لندن أعلنت عرض مخطوط قرآني للبيع يعود للعصر المملوكي في مصر، ويتراوح سعره ما بين 500 إلى 800 ألف جنيه إسترليني، حيث يحمل المصحف توقيع السلطان قاييتباي حاكم مصر المملوكي ومذيل بتاريخ 21 جمادى الأولى من العام 894 هجرية الموافق 30 أبريل من العام 1489ميلادية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة لمصراوي: نحاول وقف بيع مصحف تاريخي في مزاد بإنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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