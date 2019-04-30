أحد المكرمين بعيد العمال: تكريمي دليل على تقدير الدولة للعمل النقابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعرب محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، عن سعادته بتكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال، قائلا: "شعور لا يوصف وأتمنى أن يعيشه الجميع".

وأوضح سالم في تصريحات لمصراوي اليوم، أن تكريم الرئيس السيسي لقدامى النقابيين في عيد العمال أكبر دليل على احترام الدولة للعمل النقابي ولجميع عمال مصر، باعتبارهم السند الحقيقي لبناء مصر.

ونوه إلى أن خطاب الرئيس لعمال مصر والمصريين بأنهم "جبروا خاطره" بالنزول للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يؤكد وعي الرئيس بكل كبيرة وصغيرة عن عمال مصر واحترامه لهم.

وعن لحظات استلامه درع التكريم، قال سالم: "قلتله يا ريس راهنت على الشعب المصري وكسبت الرهان".

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وتابع: تحدثت مع أولادي وأحفادي بأن تكريم رئيس الدولة ومنحي وسام العمل من الدرجة الأولى لحظة لا تنسى سنوات عطاء".

وبدأ محمد سالم العمل النقابي كرئيس للجنة النقابية بالهيئة الزراعية المصرية عام 1978 حتى الأن، وأصبح عضوا بالنقابة العامة فى دورة 1991 حتى عام 2005 وفى عام 2006 تم انتخابه أمينا للصندوق حتى عام 2012، وفى نفس العام تولى منصب رئاسة النقابة العامة ومستمر فى رئاستها حتى الأن إلى جانب إشرافه الكامل على قرية الأحلام التابعة لاتحاد العمال منذ عام 2014 حتى تاريخه ويتولى منصب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والرى والصيد حتى الأن وأمين لاتحاد دول حوض النيل من 2012 أيضا حتى الآن.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام العمل من الطبقة الأولى لـ 10 من قدامى النقابيين تقديرا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك في الاحتفال الذي أقامه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقصر رأس التين بالإسكندرية بمناسبة عيد العمال.

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