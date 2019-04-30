وزيرة الصحة تقرر تعيين "محمد يوسف" وكيلًا للوزارة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:​ قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور محمد يوسف، بمنصب مدير مديرية الشئون الصحية بالسويس، لمدة 3 أشهر. وأصدرت الوزيرة قرارًا رقم "270 لسنة 2019"، ونص في مادته الأولى على "تكليف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق طبيب بشري بالدرجة الأولى بمديرية الشئون الصحية بمطروح، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالسويس، وذلك لمدة 3 أشهر". ويأتي تعيين "يوسف" خلفًا للدكتور لبيب محمد كمال، الذي تسلم مهام عمله في ديسمبر 2017.

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