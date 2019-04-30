"إسكان البرلمان" توصي بزيادة اعتمادات "القومية لمياه الشرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة علاء والي، بزيادة اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ٣ مليارات جنيه للسنة المالية الجديدة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، إضافة للمقدر لها في مشروع الموازنة المقدمة للبرلمان، ووهو ٤.٣٠٨ مليار جنيه.

كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بصرف مليار جنيه للجهاز طالبت بهم مقابل المتاخر من موازنة العام المالي الحالي.

ومن جهته؛ أوضح إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، أن مشكلات الهيئة نتاج سنوات سابقة، قائلا: "لن تحل بين يوم وليلية، بل بالعمل بجدية".

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وأشار إلى أن السنة المالية الحالية طالبوا بـ٢٥.٥ مليار جنيه موزعة ٨.٨ مليار لمياه الشرب و٧.١ مليار جنيه صرف صحي للمدن و٩.٤ مليار جنيه للصرف الصحي للقري بواقع ٢٤٩ مشروع منهم ٢٥١ استكمال لمشروعات.

من جانبه، حذر محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، من عدم تمكنهم من استكمال تنفيذ المشروعات المطلوبة منهم بسبب عجز الموازنة.

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