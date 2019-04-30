أحد المكرمين في عيد العمال: "مقابلة السيسي تكريمي الحقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

وجه حمدي مصيلحي، رئيس نقابة العاملين بأخبار اليوم السابق، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريمه اليوم الثلاثاء، ضمن احتفالية عيد العمال.

وقال "مصيلحي" لمصراوي، إن هذا التكريم جاء بعد فترة طويلة من النضال لصالح التنظيم النقابي المصري، وعمال مصر وزملائي العاملين بأخبار اليوم.

بدأ حمدي مصيلحي عمله النقابي عام 1991، وكان رئيسا للجنة النقابية بمؤسسة أخبار اليوم من 2001 إلى 2018، ورئيسا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة من عام 2013 حتى 2016.

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ومنح الرئيس السيسي، اليوم، وسام العمل من الطبقة الأولى لـ10 من قدامى النقابيين؛ تقديرا لجهودهم المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم للعمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال.

وكشف مصيلحي عن الحوار الذي داره بينه وبين الرئيس السيسي خلال تكريمه قائلا: "قلت للرئيس إن التكريم الحقيقي إني التقى بحضرتك.. هو قالي شرف لي، ودعيت له بالصحة وإن ربنا ينصره ويثبت أقدامه ويجعل مصر على إيديه قد الدنيا".

وتمنى أن ترعى الحكومة المحالين إلى المعاش الذين أفنوا أعمارهم في دعم الوطن وزيادة معدلات الإنتاج وحتى بلوغهم سن التقاعد، بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للمعاشات وتحديد نسبة زيادة عادلة سنويا لأرباب المعاشات.

وطالب "مصيلحي" الشباب، بالابتعاد عن الوظائف المكتبية والاتجاه إلى الوظائف الانتاجية وتعمير الصحراء، فهذا هو العمل الحقيقي الذي يساعد على نهضة مصر، مناشدا رجال الأعمال النظر إلى مصلحة الوطن الذي صنع منهم رجال أعمال، فمصر تنتظر منهم رد الجميل.