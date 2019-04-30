تتحمل شخص يزن 130 كيلو.. فريق طلابي يصمم مشاية رياضية متنقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

صمم فريق طلابي بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية هندسة حلوان، مشاية رياضية متنقلة تساعد على حل مشكلة الازدحام، مصنوعة من الحديد ويمكنها تحمل شخص وزنه 130 كجم.

وتتكون المشاية من محرك كهربائي يضاعف من السرعة العامة لها حتى 35 كم في الساعة، وبطارية بقوة 36 فولت، كما أنها مزودة بجهاز للتحكم في السرعات، وتم تزويد عوامل الأمان بها من خلال تزويد الإطارات بزوج من الفرامل الميكانيكية والكهربائية.

والمشاية مزودة بجهاز "جي بي إس" لتحديد الموقع المراد الوصول له ومعرفة الطرق، وجهاز آخر لقياس المجهود البدني الذي يقوم به السائق أثناء المشي مثل معدل حرق الدهون ونبضات القلب والمسافة التي قطعها -بحسب بيان لجامعة حلوان.

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وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الجامعة بها العديد من الطلاب المبتكرين والمبدعين، ومصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المتميزين الذين يساهمون في بناء مستقبل ونهضة مصر الغالية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح نجم -في بيان اليوم- أن كليات الهندسة بالجامعة تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التي تدل على إبداعات الطلاب وفكرهم المستنير، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على اكتشاف المواهب العلمية الناجحة والمميزة، وتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للموهوبين.

وقال الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية هندسة حلوان، إن الكلية بها كوادر مميزة مبتكرة بمشروعاتها التي تسعى لخدمة الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية.

فيما طالب الفريق الطلابي بتحويل فكرة المشروع إلى مرحلة التصنيع للمنافسة في الأسواق العالمية، معربين عن سعادتهم بتصميم وتصنيع المشروع، حيث أشرف على المشروع الدكتور ياسر شعبان الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية.