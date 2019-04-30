الرقابة الإدارية تعقد ندوة للصحفيين الأفارقة في مجال مكافحة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
انعقد، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، ندوة تدريبية لتعريف الصحفيين الأفارقة المشاركين بالدورة رقم 53 للصحفيين الشبان الأفارقة بمركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بدور الهيئة.
جاء ذلك انطلاقا من حرص هيئة الرقابة الإدارية على تنمية مهارات الكوادر الأفريقية خاصة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد وسبل الوقاية منه بمناسبة انعقاد هده الدورة.
وتم إطلاع المشاركون على خبرات الهيئة في إعداد حملات التوعية المجتمعية للتعريف بطرق وأساليب الفساد المختلفة وتعدد أشكالها وكيفية حث المواطنين على الاضطلاع بواجبهم المجتمعى في مشاركة أجهزة إنفاذ القانون للقضاء على ظاهرة الفساد.
كما تم التعريف بدور الهيئة في إتخاذ الإجراءات المانعة للفساد ومنها المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية.
من جانبهم، أبدى الحاضرون امتنانهم وشكرهم للهيئة على استضافتهم وطالبوا باستمرار ذلك النهج في الدورات المقبلة.
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