"بغيَّر المسار ولسه بدري أوي".. 20 رسالة من السيسي باحتفالية عيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفالية عيد العمال التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، والعديد من القيادات العمالية.

ووجه الرئيس السيسي -خلال الكلمة التي ألقاها بالاحتفالية- العديد من الرسائل التي تطرق فيها للحديث عن عدة موضوعات مختلفة، ويرصدها الخليج 365:

1 - نظام التعليم الجديد الذي تسعى الدولة لتطبيقه لتجهيز الطلاب والطالبات للمستقبل، يشترط استعداد الأهالي وتفهمهم: "لازم كل أسرة مصرية تكون مستعدة ومتفهمة، مش خايفة".

2 - نظام التعليم الذي شهدته الـ50 سنة الماضية، أثبت أنه غير كافٍ، ولا بد من تعديله، في ظل التكنولوجيا البازغة خلال السنوات المقبلة: "لازم تقبلوا التغيير وتساعدونا علشان ننجح"، مضيفًا: "لو لم نجهز أولادنا وبناتنا للعمل في المستقبل، فلن يكون لهم مكان في السوق: لو ماجهزناهمش يبقى بنطلعهم علشان نقعدهم في الشارع وكدا بنضيع مصر".

3 - مسار تنفيذ نظام التعليم الجديد واضح وتدرسه الدولة منذ 3 سنوات أو أكثر، ولكن النجاح الحقيقي أن يتفهمه الناس، ويساعدوا في إنجاحه.

4 - خريجو الجامعات يصل عددهم كل عام نحو 600 إلى 700 ألف طالب: "هل فيه مكان لتوظيف 100 ألف خريج حقوق، و100 ألف خريج تجارة، لازم نكون مدركين، لازم الإعلام يشتغل والمسلسلات والمقالات، أنا بغير المسار ماينفعش ألاقي الرد بلغة أخرى".

5 - خلال السنوات الـ10 القادمة، لا بد أن يكون لدينا خريجين جاهزين للعمل: "لن ينجح الأمر إلا بكم جميعًا، التعليم الفني موجود، ينصلح بينا كلنا، المدرس، المصنع، الأسر".

6 - التحية والتقدير للشعب المصري؛ لمشاركته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة: "إنتوا يا مصريين جبرتم خاطري وخاطر مصر شكرًا لكم جميعا".

7 - مشهد الاستفتاء يضاف لكل المشاهد الإيجابية عبر التاريخ المصري.

8 - قرارات رفع الأجور، ليست جنيًا لثمار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا: "لسه بدري أوي".

9 - "لما تزعل وتحس إنك مظلوم اشتغل أكتر، مش تخاصم، متخاصمش نفسك، كل ما هيكبر هتكبر معاه، اللي اتعمل خلال السنين اللي فاتت بجهدكم ووعيكم، بس ما تستنوش على كدا، الوعي والتوعية عملية مستمرة تنتقل منا إلى أبنائنا وأحفادنا، التحدي مستمر وقائم".

Advertisements

10 - ما شهدته مصر من إنجازات خلال السنوات الماضية، يمثل جهد المواطنين: "كل المصريين اشتغلوا، وقبل كدا كمان كان المصريين بيشتغلوا، هي مصر اتعملت غير بشعبها؟" فقيام الحضارة يتطلب العمل بالجد والإتقان والمثابرة.

11 - "الفلوس ممكن أي حد يدفعها، لكن كل إنسان داخل العمل بداية من الفرد بالمصنع وحتى المدير مسؤول عن بناء مؤسسته".

12 - "ساعدونا ياعمال مصر، بتفهمكم للإجراءات اللي هنعملها".

13 - "إحنا بنحترم نفسنا وأهلنا فمفيش إنسان هيضيع، لكن لازم نبذل أقصى طاقة".

14 - "لازم نجري ونشتغل ونعمر ومنخربش ومنقتلش ومنفسدش، مصر هتبقى حاجة تانية في وقت مش كتير أوي".

15 - يوم عيد العمال يشير إلى العرفان بالجهد والعمل.

16 - البنية الأساسية للدولة ليست ترفًا، ولكن بوجودها تكون الدولة جاهزة للنهوض: "أي كلام لينا مع الناس بنقولهم احنا جاهزين، من طرق، كهرباء، غاز، موانئ، وكل ما يتطلبه إنجاح العمل".

17 - "بمناسبة الصحة، لما بشوف حد شغال في حاجة ببص لشكله الأول، لو لقيت وزنه زيادة، أقول مابيشتغلش، لو بيشتغل مش هيبقى فيه مجال لزيادة الوزن".

18 - قمة الصحة أن نهتم بأنفسنا.

19 - "مصر عمرها ما هتبقى مصر غير بيكم كلكم".

20 - "الدنيا كلها كانت بتتكلم عن تجربة الاستفتاء اللي فاتت، بغض النظر عن النتيجة، مفيش في الوجود اللي إحنا فيه ده حاجة عليها إجماع كامل، ففيه ناس هتقول آه ونقبلها وناس هتقول لأ ونقبلها، مفيش حاجة 100%، لكن الأصح من ده إن الناس لما تنزل تحط كلمتها هتفرض رأيها وإرادتها".