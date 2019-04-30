شيخ الأزهر يقرر إلغاء "كرتونة رمضان" وتوزيع مبالغ نقدية لمستحقي الزكاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة الإعانة الشهرية لمستحقي الزكاة من بيت الزكاة والصدقات المصري خلال شهر رمضان، لتصل إجمالي النفقات إلى 89 مليون جنيه، موجهة إلى 85 ألف مستحق، عوضاً عن توزيع الكرتونة الرمضانية، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأوضح بيان لمشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بالفقراء والمحتاجين، ودعم الأسر الفقيرة ماديا ومعنويا، وحرصه الدائم على سد حاجاتهم ومشاركتهم همومهم.

واعتاد بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، توزيع كراتين على المستحقين، كل عام في رمضان، بالتعاون مع بنك الطعام.