"العثور على جثة ربة منزل مذبوحة بمدينة نصر والإفراج عن 585 سجينًا".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمدينة نصر

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على سايس؛ لاتهامه بقتل ربة منزل داخل شقتها بعدما فشل في اغتصابها، بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وتلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة سيدة تدعى "سالي. ح"؛ وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم وجرح ذبحي بالرقبة؛ وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الرواد إسلام صبحي وأحمد الوكيل ومحمد مجلي معاوني المباحث، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الرواد أسلام سمير وأيمن فؤاد - بعد تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل، وسؤال الجيران - عن تحديد الجاني، حيث تبين أن وراء الجريمة سايس الجراج المجاور للمنزل.

مرشح رئاسة سابق يحرر بلاغا بسرقة مواد من أرضه.. والتحريات: خلافات جيرة

تقدم محامي موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق، ببلاغ إلى قسم شرطة منشأة القناطر يفيد بسرقة مواد بناء من أرض ملك موكله.

واتهم المحامي مالك قطعة أرض مجاورة لتلك التي يملكها موكله بسرقة "رمال وزلط".

التحريات الأولية للرائد سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر أفادت بوجود خلافات جيرة بين "موسى" ومالك قطعة الأرض المجاورة له.

"صور شاب عاريا".. تفاصيل مقتل تاجر سيارات في الوايلي

قبضت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، على 4متهمين بخطف تاجر سيارات تحت تهديد السلاح، وقتله وإلقاء جثته على طريق مسطرد.

كان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بإطلاق 4 مسلحين النار بشكل عشوائي بشارع السكة التابع لدائرة قسم حدائق القبة، وخطفهم تاجر سيارات يدعى "أحمد الدمس"، قبل قتله وإلقاء جثته على طريق مسطرد.

المحكمة في "خلية أبراج الضغط العالي": "الإرهاب لا دين ولا وطن له"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، 34 متهمًا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

كما عاقبت المحكمة 11 متهًا في ذات القضية بالسجن المشدد 10 سنوات.

مد أجل الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ15 مايو

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قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا، لجلسة 15 مايو المقبل.

وقال مقيما الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، إن فرض الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على حقوق المرضى بعد خيانة نقابة الأطباء للقسم والقانون ورفضهم تطبيق الحد الأقصى للفيزيتا، وأن نقابة الأطباء أصبحت وكرًا لأصحاب المصالح والمتربحين من جيوب المرضى، على حد قولهما.

تأجيل نظر معارضة "الزيات وقنديل" و8 آخرين في "إهانة القضاء" لـ 20 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر المعارضة المقدمة من المتهمين أبرزهم المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اهانة القضاء"، لجلسة 20 يونيو، لمرافعة الدفاع.

السجن المؤبد لـ 34 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين في "تفجير أبراج الضغط العالي"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الثلاثاء، بمعاقبة 34 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد بقضية "أبراج الضغط العالي"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الثلاثاء، بمعاقبة 34 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ 11 آخرين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

وجاء أسماء المتهمين الصادر بحقهم السجن المؤبد، كلا من علاء محمد عبدالنبي، ومحمود حسن محمد، ورمضان صالح، وطه محمد، ورمضان محمد، ووحيد فتحي، وأحمد أبوالفتوح، ومحمد مصطفي، ومحمد سليمان، ومحمد فريد، وعبدالرحمن أحمد، وأحمد دياب، وأحمد محمد، وأحمد شبانة، وباقي محمد، واشرف محمد، واسلام فاروق، وأحمد أبوالسعود، وإسلام علي، ومحمد رأفت، وسراج الدين عبدالحميد، وحمدي عبدالفتاح، وأحم عبدالفتاح، ومحمود سليمان، ومحمد السيد، ومجدي محمد مصطفي، ومحمد عبدالتواب، ومحمد فاضل، ومجاهد مجدي، ومحمد عبدالفتاح، وأحمد محمود، وباقي محمد، وأشرف بدري، ومحمد عبدالرؤوف.

السجن المؤبد لحسن مالك ونجله و5 آخرين في "الإضرار بالاقتصاد القومي"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجلة حمزة حسن مالك، وعبدالرحمن محمد سعودي، وأحمد أبوزيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبدالناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

كما عاقبت المحكمة كلا من كرم عبدالوهاب، وفارس سيد محمد، وفاتن أحمد، بالسجن المشدد 10 سنوات.

الإفراج بالعفو عن 585من نزلاء السجون بمناسبة عيد تحرير سيناء

واصل قطاع السجون، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفیذًا لقرار رئیس الجمھوریة - رقم (192 /2019 (الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم علیھم الذین استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعید تحریر سیناء لسنة 2019.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 67 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطي عن 518سجیناً بمناسبة الاحتفال بعید تحرير سیناء.

تأجيل محاكمة عهدي فضلي وآخر في الكسب غير المشروع لأول أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة سابقا، في اتهامهما بالكسب غير المشروع لجلسة أول أغسطس .

وكان أمر إحالة تضمن المتهمين، للمحاكمة، أن عهدي فضلى استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله.