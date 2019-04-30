مصر | "النيابة" تستعجل تحريات الأمن حول قتيل الوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النيابة" تستعجل تحريات الأمن حول قتيل الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة حوادث غرب القاهرة، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعه مقتل مسجل خطر بإطلاق الرصاص عليه من مجهولين بحدائق القبة، وسرعه ضبط الجناة.

كما أمرت بتشريح جثه المجنى عليه، وإرسال تقرير مفصل عنها وعن أسبابها.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من الأهالي، بشارع الوايلي، مفاده قيام مجموعة مسلحة بقتل بشخص رميًا بالرصاص، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "احمد محمد"، وشهرته أحمد الدمس، 35 سنة، مسجل خطر، واعتدى عليه عدد من الأشخاص المجهولين بالأسلحة الناريه حتى أردوه قتيلا، وفرة هاربين، حرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.