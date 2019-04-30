مصر | النيابة تأمر بتشريح جثة "مسجل خطر" توفى إثر إطلاق رصاص عليه بالوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتشريح جثة "مسجل خطر" توفى إثر إطلاق رصاص عليه بالوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل مسجل خطر، بإطلاق الرصاص عليه من مجهولين بحدائق القبة، كما كلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ولإرسال تقرير مفصل لأسبابها وحدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تعود الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من الأهالي، بشارع الوايلي، مفاده قيام مجموعة مسلحة بقتل بشخص رميًا بالرصاص، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه يدعى "احمد محمد"، وشهرته أحمد الدمس، 35 سنة، مسجل خطر، واعتدى عليه عدد من الأشخاص المجهولين بالأسلحة النارية حتى أردوه قتيلا، وفرة هاربين، حرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.