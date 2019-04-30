أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد خط الصحراء من محطة الحمام إلى العلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتفقد خط الصحراء من محطة الحمام إلى العلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، مستقلا الموتور الخاص بالمرور، مواقع العمل وتحسين المحطات وصيانة السكك وأعمال الحماية المدنية وغلق المعابر الغير قانونية بخط الصحراء من محطة الحمام وحتى العلمين في نطاق منطقة غرب الدلتا، وقام بتفقد عدد من المحطات والمزلقانات والبلوكات بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة السكك وتحسين المحطات.

وشدد رئيس الهيئة، خلال الجولة على تكثيف أعمال صيانة السكة بمنطقة المياه الجوفية من كم 68.00 وحتى كم 69.500 لزيادة عوامل تأمين مسير القطارات ومتابعة إنشاء جسر السكة الجارى حاليا لحماية السكة من المياه الجوفية وتم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة دفع العمل بالموقع والنهو فى المواعيد المحددة.

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وأثناء تفقده محطة الرويسات التقى رئيس الهيئة ببعض الاهالى واستمع الى مطالبهم بعمل مظله للركاب وزيادة عدد القطارات كما تم التأكيد على مدير المنطقة بمراجعه كافه المعابر الموجودة على طول الخط وغلقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشرطة والمحافظه.

كما أكد رئيس الهيئة على مدير المنطقة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال تحسين محطة العلمين ومحطة الحمام بضرورة ضبط مدخل المحطة من الجهة البحرية ومراجعه المبانى القديمة الموجودة حول المحطة مع الاهتمام بصيانة السكك وعمل برنامج محدد لأعمال الصيانة ومتابعتها لرفع كفاءة السكك .

وشدد على نظار المحطات بمراجعة أعمال النظافة ومنظومة السلامة بالمحطات وكذلك العاملين بالوظائف الحرجة والبلوكات بضرورة الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السكك والتحاويل والأحواش والتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.