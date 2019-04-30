أخبار مصر | تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. حفل جوائز التميز الصحفي الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. حفل جوائز التميز الصحفي الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة الصحفيين، ممثلة في لجنة تطوير المهنة والتدريب، حفل تسليم جوائز التميز الصحفي، في قضايا التعليم الفني والتدريب المهني، في السادسة مساء الخميس المقبل.

وقال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، إن الحفل يُقام تحت الرعاية المعنوية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويمثله بالحفل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان الموسم الأول للجائزة، حظي برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر حينها.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وكلمة وزارة التربية والتعليم ونقيب الصحفيين وممثل برنامج دعم واصلاح التعليم الفني والتدريب الفني، شريك نقابة الصحفيين في تنظيم الجائزة.

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ونافس في المسابقة، في هذا الموسم، ٩٧ عمل، نشر في ٣٥ إصدار بالمؤسسات القومية والخاصة والحزبية، تنافسو على ٢١ مركز، بواقع ثلاثة مراكز بكل فئة.

وفاز بفئات المسابقة، ٣٢ من الزملاء المتنافسين، ينتمون إلى ٢٢ إصدار صحفي، متنوع بين القومي والخاص والحزبي.

وقال "عبدالمجيد" في تصريحات صحفية: "يُمنح الفائزين دروع، إلى جانب الجوائز المالية، فيما يُمنح، كل من شارك ولم يحالفه الحظ، شهادة شكر وتقدير للمشاركة، متنيًا لمن لم يحالفه الحظ هذا العام، أن يوفق في المواسم المقبلة للجائزة".