أخبار مصر | عاجل.. تفاصيل الجولة الجوية للسيسي بميناء الإسكندرية ومحور روض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل الجولة الجوية للسيسي بميناء الإسكندرية ومحور روض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس بجولة تفقدية جوية بعد ظهر اليوم، عقب انتهاء احتفالية عيد العمال، لمشروعات تنمية وتطوير ميناء الإسكندرية، ومنها تحديث الأرصفة البحرية، وإنشاء المنطقة اللوجستية للميناء وربطه بالطريق الدولي الساحلي، وذلك بهدف وضع الميناء على الخريطة التجارية والسياحية العالمية.

كما تفقد كذلك محور روض الفرج، الذي يعد احد المشروعات القومية الكبري وبمثابة شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها، ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح.