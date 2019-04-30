أخبار مصر | مع اقتراب شهر رمضان.. القوات المسلحة تدفع بسيارات الخدمة الوطنية في المحافظات لتخفيف العبء عن المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع اقتراب شهر رمضان.. القوات المسلحة تدفع بسيارات الخدمة الوطنية في المحافظات لتخفيف العبء عن المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتهج القوات المسلحة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سياسة التخفيف عن كاهل المواطن البسيط خاصة بعد الثورتين اللاتين مرت بهما مصر خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال الدفع بسيارات الخدمة الوطنية الخاصة بمنتجات الألبان واللحوم والمنتجات الزراعية وذلك علي مدار السنة، وتكثيف انتشارها في المحافظات الأشد فقراً والمناطق الأكثر احتياجاً في القاهرة الكبري، وذلك لعمل توازن في السوق المصري في أوقات ارتفاع الأسعار لدفع التجار لتخفيض أسعار السلع خاصاً في المواسم وفترة ما قبل رمضان، إلي جانب المنافذ الثابتة الخاصة بالخدمة الوطنية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية .

إلي جانب تعاون جهاز الخدمة الوطنية مع أجهزة الدولة والقطاع المدنى في إقامة المشروعات الإقتصادية المختلفة ، ويتولي قطاع الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفـــــاء الذاتى من المنتجات الغذائية اللازمة لأفراد القوات المسلحة وطرح فائض الإنتاج الى القطاع المدني ويتم ذلك من خلال مزارع الإنتاج النباتى ومزارع الإنتاج الحيوانى و الصناعات الغذائية و الأنشطة التكميلية.

ويهدف الجهاز إلي التركيزعلى مشروعات البنية الأساسية وإعطاء عناية خاصة لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات شمال وجنوب سيناء ، ومحافظات جنوب الوادى والمحافظات الحدودية ، بما يساعد على تنمية هذه المحافظات وجذب الإستثمارات إليها ، إلي جانب المعاونة فى خلق فرص عمل لشباب الخريجين بالمشروعات المنفذة بالإضافة إلى التدريب والتأهيل لخلق كوادر متخصصة من العمالة فى كافة مجالات العمل.

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ويشمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 10 شركات وطنية تعتبر عصب الجهاز، في تأدية كافة مهامة المكفل بها لتلبية احتياجات القوات المسلحة من كافة الاحتياجات الغذائية وكافة ما يلزمها من الصناعات المكملة والمساعدة، ومنها الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه "صافى" بإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية فى عبوات سعات مختلفة وإنتاج وتعبئة زيت الزيتون البكر الممتاز خالى من الحموضة، في حين تتولي شركة مكرونة "كوين" والتي تضم ثمانية مصانع لإنتاج وتصنيع المكرونة بمحافظاتالإسكندرية والبحيرة وقنا والإسماعيلية وشمال سيناء والفيوم والمنيا وسوهاج يضموا أكثر من 18 خط إنتـاج.

أما مهمة استصلاح الأراضي الصحراوية تتولي الشركة الوطنية بشرق العوينات باستصلاح وزراعة 110 الف فدان بشرق العوينات إعتماداً على المياه الجوفية بالتركيز على زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والشعير والذرةوكذلك التوسع في زراعة أشجار الفاكهة كالمانجو والبرتقال والليمون والجوافة والنخيل، بالإضافة إلى أنشطة تربية وتسمين الأغنام والأبقار لانتاج اللحوم لتلبية احتياجات القوات المسلحة، وكذلك إنتاج عسل النحل الممتاز.

أما شركة مصر العليا للتصنيع الزراعى وإستصلاح الأراضى أنشئت بهدف تنمية محافظات الصعيد وجنوب الوادي وتضم الشركة سبعة مصانع لتوفير مطالب واحتياجات القوات المسلحة والسوق المحلي من المنتجات الغذائية من صلصة طماطم و منتجات ألبان وجبن ، وأعلاف الماشية والأسماك والبصل المجفف .

أما مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك يتولي توفير المنتجات المختلفة، من المشمعات البلاستيك المستخدمة في الصوبات والأنفاق الزراعية المعالجة ضد أشعة الشمس، ورولات معالجة قش الأرز حتى عرض 8مترو 250 ميكرون ومواد التعبئة والتغليف من عرض 12 سم حتى عرض متر ورولات البلاستيك السادة والمطبوعة .