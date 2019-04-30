أخبار مصر | طقس الأربعاء وحالة الجو.. والأرصاد: شديد الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الأربعاء وحالة الجو.. والأرصاد: شديد الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد غدا، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، متكاثرة غربا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفا إلى معتدلا، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: