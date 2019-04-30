انت الان تتابع أول تعليق من السيسي على تعديل الدستور: جبرتوا خاطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على استفتاء تعديل الدستور: "خدوا الكلام دا دايما تحفظوه وتحفظوه لأبنائكم ولأحفادكم وتعيشوا بيه، محدش مخلد في مكانهه غير البلد وأهلها، فلازم دايما عينيا وحرصنا عليها وعلى سلامتها، ونزلونا فأي انتخابات كفيل بأنك تحققوا اللي أنتوا عايزينه، اللي أنتوا عايزينه يبقى مكاني هنا انزلوله هييجي، وتجربة الاستفتاء اللي فاتت، الدنيا كلها كانت بتتكلم عليها، بغض النظر عن الرضا أو عدم الرضا، ومفيش حاجة في الوجود عليها إجماع كامل، في ناس هتقول أه، وناس تقول لأ، وناس تقول صح ونقبله، ودا صح لأنها وجهة نظر ونقبلها".
وأوضح السيسي، في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية: "لكن الأصح منه أنه الناس لما تنزل تحط كلمتها هتفرض رأيها وإرداتها ومحدش أبدا يقدر يغير دا"، متابعا: "هقول للمصريين كلمة معبرة، إنتوا جبرتم خاطري وخاطر مصر، لما
وأوضح السيسي، في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية: "لكن الأصح منه أنه الناس لما تنزل تحط كلمتها هتفرض رأيها وإرداتها ومحدش أبدا يقدر يغير دا"، متابعا: "هقول للمصريين كلمة معبرة، إنتوا جبرتم خاطري وخاطر مصر، لما شهدناه من ملحمة مصرية بالأيام الماضية".
وذكر: "كان في كلام كتير، وبمجرد ما نزلت الناس، برا سكتوا ليه، طب أنا ببقى سعيد بكدا؟ أه، مش عشاني عشان إرادتها، ولو أنتوا يتهيء لكو أني ببقى سعيد بكدا، يبقى تقديركوا مش في مكانه، أنا سعيد بيكو وليكو، ودايما متفرحوش ومتتمنوش غير الأمان والسلام لبلدكم، ودا مبيجيش غير بالعمل اللي إحنا النهارده بنحتفل بيه"، مضيفا: "بيكم يا مصريين، بوعيكم وصبركم وتحملكم وعملكم، اللي اتحقق اللي فات دا خطوة من ألف خطوة".
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