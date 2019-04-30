شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات النسيجية: كل متر قماش يُهرب من الخارج يضر بالمنتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن «الصناعات النسيجية تعاني من متاعب كثيرة، تعتبر الدولة المصرية مسؤولة عنها، بعدم تهيئة البيئة المحيطة للصناعة، والحد من الاستيراد، وحماية المنتج المحلي».

Advertisements

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «كل متر قماش يُهرب من الخارج يضر الصناعة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي يستشعر تمامًا مشاكل قطاع الغزل والنسيج ووجه في أكثر من مرة أهمية حل مشكلات القطاع».

وأعرب عن أمنيته بأن تضع الحكومة تكليفات الرئيس على رأس أولوياتها لحماية قطاع الغزل والنسيج، مؤكدًا أن «الرئيس يسعى لتوفير فرص العمل للعمال المصريين، وحماية المنتج المحلي».

وتابع أن «السلع المهربة لا تسدد حق الدولة في الجمارك والقيمة المضافة، مما يجعلها تنزل السوق بأسعار أقل من المنتج المصري، وبذلك لا يوجد حماية للعامل المصري أو المنتج المحلي»، مطالبًا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بوضع إطار لتطوير قطاع الغزل والنسيج.