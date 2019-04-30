شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير في عيد العمال: لا يجوز تأخير مصالح الناس بحجة الصلاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن «العمل عبادة لا يقل عن أداء الصلاة، ولا يجوز أن نركن أصحاب المصلحة بحجة الصلاة، فمن يعرف الإسلام يجوز له تأخير صلاة الظهر لساعة أو جمعها مع العصر من أجل قضاء مصالح العباد».

وأضافت «نصير» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «تعطيل مصالح الناس تصرف غير لائق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل اليد التي تعمل، وقال إنها يد يحبها الله ورسوله».

وأكدت أنه «يجوز تأخير صلاة الظهر أو جمعها مع العصر حتى لا يتم تعطيل مصالح الناس»، موجهة دعوة لكل العمال قائلة: «العمل عبادة لا يقل عن الصلاة، ويا عمال مصر أخلصوا في عملكم ولا تؤخروا مصالح الناس».