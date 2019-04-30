شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطالبة المصرية المقتولة في لندن: لدينا أدلة قوية تثبت السبق والإصرار على قتل مريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حاتم داوود، والد الطالبة المصرية المقتولة في بريطانيا مريم مصطفى، إنه «فوجئت أن المستشار عماد أبوحسين، محامي العائلة، يتصل بي بأن البنات اللاتي تم تقديمهن للمحاكمة اعترفوا بقتل مريم».

وأضاف «داوود» في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: «الأسرة معترضة على التهم الموجهة لقتلة مريم وهي الاعتداء فقط، والناس شافوا الفيديو أن هناك سبق وإصرار على قتل مريم عن طريق الضرب المبرح لها مما أدى إلى إصابتها بسكتة دماغية».

وتابع: «الاتهام للقتلة ضعيف جدًا، ولا يقارن بحجم الجريم، وفوجئت بمحامي الأسرة يبلغني باعتراف الفتيات، ولم يبلغني أحد بموعد الجلسة، ولدينا شهود وفيديوهات تدعم موقفنا»، مؤكدًا أن «اثنين من الفتيات يعرفن أن مريم مريضة قلب، ولا تتحمل أي شيء مما يؤكد إصرارهم على قتل مريم عن طريق الاعتداء المستمر عليها»، مستنكرًا وصف الطب الشرعي للوفاة بأنها «طبيعية»، مؤكدًا أنه يريد حق ابنته.