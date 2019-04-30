شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد يعود للكتابة في «المصري اليوم» بدءًا من الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاود الكاتب الكبير وحيد حامد الكتابة في «المصري اليوم» بدءًا من يوم الخميس الموافق 2 مايو على الصفحة الأولى في النسخة الورقية، حيث من المقرر أن ينتظم في الكتابة للجريدة بعد أن أثار قضايا خلافية في الفترة الماضية من خلال عدة مقالات شهدت اهتمامًا ومتابعة كبيرة من القراء.

ووحيد حامد أحد أهم كتاب السيناريو في مصر، يشهد له تاريخه الطويل في الكتابة السينمائية بأنه صاحب روح مميزة وأسلوب خاص، وطريقة ممتعة في التعبير عن القضايا المختلفة، كما يتمتع بجرأة كبيرة في تناول قضايا الشأن العام، منشأها الصراحة والمصارحة حتى لو كان ذلك صادمًا.