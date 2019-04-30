شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس القضائي يتسلم ملفات «الصيادلة» تمهيدًا لممارسة مهام عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم المستشار محمد فكري، المحامي والحارس القضائي المُكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، الثلاثاء، الملفات الخاصة بنقابة الصيادلة، للبدء في إدارتها الخميس المقبل، استنادًا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

ووقعت الشؤون القانونية لنقابة للصيادلة على محضر إداري بتسليم ملفات النقابة للحارس، ورفض الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب التوقيع، ومن المتوقع ان يمارس الحارس القضائي مهام عمله بشكل طبيعي في النقابة الخميس المقبل.

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وشهد مقر النقابة اجتماع مغلق للحارس القضائي مع الدكتور عصام عبدالحميد، وشارك في الاجتماع الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعد وزير الصحة السابق، والدكتور كريم حلمي، أمين حزب مستقبل وطن بالمانيا، من اعضاء اللجنة الخماسية، وسط حالة من الترقب داخل النقابة التي شهدت توافد عدد من أعضاء الفرعيات في حالة غضب من تنفيذ الحراسة، مؤكدين انهم سيعملوا مع صيادلة مصر لإلغاء فرض الحراسة.

ووقعت الشؤون القانونية لنقابة للصيادلة على محضر إداري للحارس القضائي المستشار محمد فكري، بتسلم ملفات النقابة، فيما رفض الدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال النقيب التوقيع على المحضر، كخطوة أولى لممارسة مهام عمله داخل النقابة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك في الدعوى المقامة من الصيدلي عبدالعليم أبوالفتوح، ورفض مجلس النقابة تسليم الحارس القضائي مهام عمله، واجريت انتخابات التجديد النصفى التي شارك فيها ما يقارب ٣٠ الف صيدلي، وقعوا على استمارة رفض الحراسة القضائية على النقابة.