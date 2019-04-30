شكرا لقرائتكم خبر عن «mbc»: عرض مسلسل «زلزال» لا يعني انتهاء الخلاف مع محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة شبكة قنوات mbc، على سبب عرض مسلسل «زلزال» على شاشة «mbc 1» على الرغم من وجود خلاف بين الفنان محمد رمضان، وبين إدارة القناة.

وقال «حايك» خلال المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج المواهب العربية «Arabs Got Talent»، الذي عقد مساء السبت، إن إدارة القناة تفرق بين الأمور القانونية وبين التعامل مع الجهة المنتجة لمسلسل «زلزال»، مضيفاً أن الخلاف مع محمد رمضان ما زال قائمًا أمام المحكمة، بسبب إخلاله بتعاقده مع mbc، وتقديم عدة مسلسلات بعد مسلسل الأسطورة.

وتابع المتحدث باسم mbc أنه طالما أن مستوى مسلسل «زلزال» جيد، فذلك لا يمنع أن يتعاقدوا مع الجهة المنتجة للمسلسل، لأن ذلك ليس له علاقة بمحمد رمضان الذي لم ينته الخلاف معه حتى الآن.