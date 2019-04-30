شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تتابع الإجراءات والتجهيزات النهائية الخاصة بامتحانات أولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، الثلاثاء، عدة اجتماعات مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية وموجهي عموم المواد الدراسية على مستوى جميع المديريات التعليمية، وذلك استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة أجهزتها ‏وقطاعاتها؛ للإعداد لعقد امتحان نهاية العام الدراسي 2018/2019 للصف الأول الثانوي ‏والمقرر أن يبدأ خلال الفترة من 19 مايو ويستمر حتى يوم 30 مايو، وفقا للجدول ‏المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطالب «حجازي»، مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بضرورة ‏التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.‏

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ووجه «حجازي»، بدعوة الطلاب بصفة رسمية للتأكد من ‏جاهزية جهاز التابلت الخاص بكل طالب قبل أداء الطلاب للاختبار حرصاً على مصلحة ‏الطلاب لتجنب أية معوقات تكنولوجية تحول دون أداء الطلاب الاختبار.‏

وأكد «حجازي»، ضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية خلال وضع الاختبارات وفق نظام التقييم الجديد الذي يقيس نواتج التعليم وليس الحفظ، في المواد المتضمنة ‏بالجدول المعتمد من الوزارة، لطلاب ( المنازل- السجون – المجندون – المرض بالمستشفيات).

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية سيتم امتحانهم ‏إلكترونياً، على أن يتم امتحان طلاب المدارس الحكومية خلال الفترة الصباحية والتي تبدأ ‏من الساعة التاسعة صباحاً بينما يتم امتحان طلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة- ‏المعاهد القومية) خلال الفترة المسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً.