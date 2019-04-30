شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: الشاب يترك وظيفة القطاع الخاص ويعمل في الحكومة براتب 1000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الأمان الوظيفي يدفع بالشاب لتفضيل العمل بالحكومة عن القطاع الخاص.

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وأضاف البدوي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «تولدت علاقة جيدة بين الرئيس السيسي والعمال على مدار الفترات الماضية»، متابعا: «عمال مصر هم الأكثر إحساسا بالإنجازات التي تتم في البلد، لأنهم ينفذونها بأيدهم في المشاريع القومية العملاقة، لذا هم أول من يلبون النداء دائما».

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على ضرورة إنشاء منظومة متكاملة لتدريب العمال في مصر، لتزويد المصانع بالعمالة المدربة، متابعا: «توجد صناعات جديدة لا تجد عمالة مؤهلة، ويتم استيراد العمالة لها من دول شرق آسيا بالعملة الصعبة»، لافتا إلى أن قانون العمل الجديد يخدم 30 مليون عامل مصري، منهم 6 ملايين في القطاع الحكومي.

وأوضح البدوي أن القطاع الخاص يشكل أزمة الأمان الوظيفي على العامل، متابعا: «الشاب دائما يختار تقاضي راتب ألف جنيه من الحكومة وليس 5 آلاف من القطاع الخاص».