انت الان تتابع 4 مايو.. الجمارك تبدأ تشغيل منظومة «الشباك الواحد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تقرر بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي المتطور بجمارك بورسعيد وتطبيق منظومة الشباك الواحد للمصدرين والمستوردين والمستخلصين وكافة الجهات المتعلق عملها بميناء بورسعيد، وذلك اعتبارا من 4 مايو المقبل. جاء ذلك، خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة المصرية للتكنولوجيا الإلكترونية MTS، وبحضور رئيس مصلحة الجمارك السيد نجم ومحمد المصري رئيس الغرفة التجارية وممثلي الجمارك والهيئة الاقتصادية والتوكيلات الملاحية ومستخلصي الجمارك.

وأضاف المحافظ، أن تطبيق المنظومة الجديدة بالجمارك يتوافق مع المشروع الجاري تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية في مصر، كما أن تجربة الشباك الواحد توافق أحدث النظم العالمية المتبعة في الدول المتقدمة، كما أنها تلبي طلبات المستخلصين ورجال الأعمال توفيرا للجهد