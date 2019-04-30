انت الان تتابع السيسي: ثمار الإصلاح بدأت تظهر.. والمواطن هو البطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره وبدأت تنعكس على معدلات النمو، والمواطن المصري هو البطل الحقيقي في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمصريون صنعوا ملحمة تاريخية عظيمة من خلال مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور، والمصريون سيظلون متكاتفين ضد كل من يرغب في النيل من وطنهم"، مضيفا: "إن تعديل العملية التعليمية يحتاج إلى تفهم ودعم الشعب، والعمل هو الفضيلة التي تربط الحلم بالواقع". كما وجه الرئيس التحية لكل عامل من أجل الوطن.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية.اقرأ أيضا| السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال (بث مباشر)وقال السيسي: "إن نهضة الدول تبنيها شعوبها من خلال العمل الدؤوب، ولا بد من العمال بجد وإتقان لتحقيق حضارة حقيقية،

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