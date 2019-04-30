شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العاملين بالزراعة»: تكريمي من السيسي اليوم نتاج جهد 40 سنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، إن عمال مصر هم سندها الاقتصادي.
وأضاف «سالم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «تكريمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نتاج 40 سنة في العمل النقابي»، متابعا: «الرئيس كان يخاطب العالم بأسره خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال».
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، أن عمال مصر يشهدون على إنجازات الرئيس السيسي ومنها مدينة العلمين الجديدة، متابعا: «يا ريس احنا سندك وعمال مصر مش هيخذلوك أبدا»، مؤكدا على ضرورة العمل والإنتاج قبل مطالبة العمال بحقوقهم، قائلا: «احنا مش أقل من اليابان التي كانت تعمل أيام أكثر بدون قيمة».
وأدرف سالم قائلا: «العامل المصري هو السند الأصلي للاقتصاد المصري، وعشان الرئيس نعمل أي حاجة، ومحدش يزقنا للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، ولا توجد أي توجيهات للعمال».
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