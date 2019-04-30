شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: 6 قطارات مكيّفة مزودة بشاشات عرض وكاميرات مراقبة تدخل الخدمة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد عز، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن السكك الحديدية ستستقبل 6 قطارات جديدة مكيفة، مزودة بإمكانات عالية.
وأضاف «عز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «وقعنا عقد شراء وتوريد 6 قطارات مكيفة للسكة الحديد بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو، بما يعادل 3 مليار جنيه مصري، شاملة عقد صيانة لمدة 8 سنوات، وعامين ضمان، بجانب تأهيل إحدى الورش بالسكة الحديدية، وتدريب عدد كبير من العاملين بالسكك الحديدية».
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن هذه القطارات تعمل في العديد من الدول المتقدمة مثل ألمانيا وأمريكا وروسيا، والمملكة العربية السعودية، متابعا: «تشكل نقلة نوعية كبيرة في السكك الحديدية، حيث تصل سرعتها التشغيلية لـ 160 كم، ومزودة بشاشات عرض، وكاميرات مراقبة لتأمين الركاب، ومصنعة من الألومنيوم، والذي يوفر من استهلاك الوقود، ويقاوم الصدأ».
وأوضح أن أول قطار يصل مصر بعد 21 شهرًا، وتتم تجربته لمدة 6 شهور، ثم يتوالى وصول باقي القطارات تباعًا.
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