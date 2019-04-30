"الترامادول في الشبشب".. الداخلية تحبط تهريب 1650 قرص مخدر بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجحت خدمات التأمين بميناء القاهرة الجوي، في إحباط محاولة تهريب 1650 قرص مخدر، و8 قطع لمخدر الحشيش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتي من بينها إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ لمنع جرائم الجلب والتهريب المختلفة، ومن خلال التطبيق الجيد لإجراءات الأمن بميناء القاهرة الجوي، فقد تمكنت الخدمات الأمنية أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب الطائرات من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بكفر الشيخ) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته (1650 قرص لعقار الترامادول المخدر وزنت نصف كيلو جرام)، مخبأة داخل نعال بعض الأحذية بإحدى حقائبه.

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش والضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

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وأضافت الداخلية في بيانها؛ كما تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "مقيم بالإسماعيلية" حال إنهاء إجراءات سفره متجهاً إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته (8 قطع من مخدر الحشيش كبيرة الحجم وزنت 775 سبعمائة وخمسة وسبعون جرام)، مخبأة داخل علبة هاتف محمول بإحدى حقائبه.

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.