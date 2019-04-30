العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على سايس؛ لاتهامه بقتل ربة منزل داخل شقتها بعدما فشل في اغتصابها، بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وتلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة سيدة تدعى "سالي. ح"؛ وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم وجرح ذبحي بالرقبة؛ وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الرواد إسلام صبحي وأحمد الوكيل ومحمد مجلي معاوني المباحث، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية.

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وأسفرت جهود الرواد أسلام سمير وأيمن فؤاد - بعد تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل، وسؤال الجيران - عن تحديد الجاني، حيث تبين أن وراء الجريمة سايس الجراج المجاور للمنزل.

تم توجيه عدة مأموريات للقبض على المتهم،وتمكنت إحدى المأموريات بقيادة المقدم حسام نصر والرائد إسلام صبحي من ضبطه، وبمناقشته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة للنيابة التي تولت التحقيق.