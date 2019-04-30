رئيس الوزراء يبحث سبل دعم استثمارات شركة "دبي للاستثمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، والتعاون مع المستثمرين الجادين، وتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لبدء مشروعاتهم الجادة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خالد كلبان الرئيس التنفيذي لشركة (دبي للاستثمار)، والوفد المرافق له، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

من جهته، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن شركة (دبي للاستثمار) أنشأت مجمع دبي للاستثمار على مساحة 23 كم2، وهو مشروع استثماري متكامل، والشركة لديها الرغبة في إقامة مثل هذا النموذج على أرض مصر.

واستمع رئيس الوزراء- خلال اللقاء- إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة (دبي للاستثمار) حول نشاطها، والذي يمتد ليشمل عددا من القطاعات، ويأتي في مقدمتها قطاع العقارات.

Advertisements

وفي هذا الصدد، أوضح مسئول الشركة أنها ساهمت في إقامة العديد من المناطق الصناعية، والسكنية، والتجارية، إلى جانب ريادتها في مجال التطوير العقاري، وذلك من خلال إقامة العديد من الشراكات في هذا المجال مع عدد من الشركات.

وأضاف خالد كلبان أن استثمارات الشركة التي تصل إلى نحو 5.5 مليار دولار، تتضمن أيضا العمل في مجالات التعليم والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والترفيه، والأغذية، ومواد البناء والتشييد.

كما استعرض خالد كلبان، المقترح الخاص بإقامة مجمع استثماري متكامل على أرض مصر، تتوافر به كافة الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، واستغلال الفرص الواعدة بها، موضحاً أنه قام بزيارة عدد من الأماكن المقترحة لإقامة هذا المجمع في محافظة الفيوم، ومدينة العلمين الجديدة، مبدياً إعجابه بالمنطقتين.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء دراسة وافية والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، تمهيداً للبدء في تنفيذ هذا المشروع، مضيفا أن الشركة تخطط للتوسع في إقامة مثل هذه المجمعات الاستثمارية في العديد من الدول العربية والإفريقية.

وحول مقترح الشركة بإقامة مجمع للاستثمار على أرض مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن طموحاتنا لمثل هذه المشروعات أن يتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن، موضحا أن لدينا سنوياً نحو مليون مواطن يدخلون لسوق العمل، وهو ما يستلزم الإسراع بحركة التنمية، وإقامة المزيد من المشروعات التي توفر فرص عمل جديدة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع وزير الصناعة بشأن إنشاء هذا المشروع.