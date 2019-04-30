مصر للطيران تقدم خدمة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: خصصت شركة مصر للطيران خدمة "fast track" لعملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة المسافرين علي الرحلات الداخلية. وأوضحت الشركة - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم تخصيص كاونتر لذوي الاحتياجات الخاصة بأقصر طريق للخروج لتستقبلهم سيارة الحالات الخاصة إلى الطائرة وذلك بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي وسلطات تأمين المطار. ​

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