‏وزير الأوقاف: عدم الوفاء بحق العمل خيانة للدين والوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التحية لكل عامل متقن جاد في عمله، ولكل وطني مخلص بات كالا من عمل يده، آكلاً منه، معليا لقيمة العمل، مؤديا أمانته فيه، بمناسبة عيد العمال.

وقال جمعة في بيان له الثلاثاء: "العمل عز وشرف لذاته من جهة، وكفاية عن الحاجة وذل السؤال من جهة أخرى، على أن عدم الوفاء بحق العمل خيانة للدين والوطن والضمير الحي، وإذا كان من أخص صفات شهر الصوم أنه يعلمنا حسن المراقبة لله تعالى، فهذه المراقبة غير قابلة للتجزئة، بأن نراقب الله سبحانه وتعالى في صيامنا ولا نراقبه في سائر أعمالنا الأخرى، أو أن نكون سلبيين تجاه المهملين والمقصرين".

وأشار إلى أن الساكت عن الحق شريك في الباطل، والساكت على الإهمال شريك فيه، والأوطان تبنى بالجهد والعرق لا البطالة أو الإهمال أو الكسل، وديننا الحنيف لم يأمرنا بالعمل فحسب إنما أمرنا بأقصى درجات الإجادة والإتقان .

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