متحدث النواب: خطاب السيسي في عيد العمال شامل وتناول كافة القضايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أهمية القضايا التي تناولها الخطاب السياسي الشامل الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال، وأن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا للغاية عندما تحدث عن ملف الإصلاح الاقتصادى ونجاحه وبشائره التي بدأت تنعكس بالأرقام على تحقيق معدلات إيجابية للنمو وان التوجه الاصلاحى للدولة تكلل بتدشين عقد اجتماعي جديد وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات شملت زيادة الأجور لجميع العاملين بالدولة وزيادة الحد الأدنى للمعاشات وإقرار علاوة دورية سنوية وعلاوة استثنائية.

وأشاد المتحدث باسم البرلمان -في بيان اليوم الثلاثاء- بما جاء في خطاب الرئيس السيسي بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ووصفه للحدث بأنه "ملحمة وطنية جديدة سيظل يتذكرها تاريخ مصر المعاصر بكل فخر واعتزاز"، وتأكيد الرئيس السيسي أن المصريين سيظلون متكاتفين على قلب رجل واحد ضد كل المحاولات التي تهدف للنيل من هذا الوطن.

وأكد أن حديث الرئيس حول مشاركة المصريين بالملايين في الاستفتاء على الدستور نابع من القلب ويدل على احترام وتقدير الرئيس السيسي للشعب المصري.

كما أشاد بأهمية تأكيد الرئيس السيسي على أنه لا يوجد معيار أدق من العمل للتعرف على معدن الإنسان الذي تقدر قيمته بما يؤديه من خدمة وعمل لأمته كركيزة أساسية لبناء المجتمع فجميع الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في إعلاء أوطانهم.