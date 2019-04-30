سعفان: تحصيل 168 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بـ 9 دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم شغل 327 ألفا و793 فرصة عمل بالداخل، منها 3980 معينين من ذوي القدرات الخاصة منهم 2923 ذكوراً و1057 إناثاً، خلال الفترة من أول مايو 2018 حتي أول أبريل 2019.

وأوضح سعفان، خلال احتفالية عيد العمال اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في إطار مبادرة الرئيس في بداية العام الحالي لتوفير "حياة كريمة" للفئات الأكثر احتياجا، تم عقد 8 ملتقيات توظيف حققت ما يزيد علي 85 ألف فرصة عمل، فضلا عن ما قامت الوزارة به من جولات ميدانية في محافظات الصعيد والبحر الأحمر تم خلالها توزيع عقود عمل علي ذوي القدرات الخاصة، وماكينات خياطة علي المرأة المعيلة ، وشهادات أمان علي العمالة غير المنتظمة .

كما تم شغل 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.

وقال سعفان، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول، نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في تحصيل ما قيمته 168 مليونا و570 ألفا و322 مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية في 9 دول عربية ، فضلا عن حل 6 ألاف و396 شكوي بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول.

وشدد الوزير، على أنه نظرًا لأهمية التدريب المهني في سوق العمل ودوره المتزايد والمتنامي في تدريب الشباب على احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، ودوره الفاعل في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فقد أطلقت وزارة القوى العاملة عام 2019 عامًا للتدريب، آخذة على عاتقها أن تكون هناك آليَّة جديدة للتدريب تأخذ منحى متطورًا يتسم بسمات العصر الحديث، ويتواكبُ مع التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهدهُ العالم حاليًا.

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وقال إن هذا المنحى يتمثل في عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب التابعة للوزارة في ربوع الجمهورية - بالتعاون مع القوات المسلحة- والتي تصل إلى 38 مركزًا ثابتًا، و13 وحدة متنقلة، وذلك لتغيير الفكر التدريبي النمطي الذي لم يتغير منذ فترةٍ طويلة، كي نصل في النهاية لمتدربٍ كُفْء على مستوىً عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا، بِنَاءً على هذه الآلية التي تربطُ بين التدريب بالتشغيل.

وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالانتهاء من تجهيز 9 ورش في 7 مراكز تدريب وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهني ، كما تم إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل تطوير منظومة التدريب المهني بجميع مشتملاتها من ورش وبرامج تدريبية ومعدات وأجهزة، ورفع كفاءة المدربين والبنية التحتية ، فضلا عن توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الوزارة وشركات أجنبية عالمية، والفنادق الكبرى، توفر برامج تدريبية ذات تقنية عالية للشباب لتنمية وتطوير مهاراته وكفاءته مجانا، مع منح كل متدرب مكافأة تدريب، إسهاما منهم في هذه المشاركة المجتمعية، وتعيين المتميزين منهم بهذه الشركات والفنادق.

وأكد سعفان، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية فقد وضعت وزارة القوى العاملة استراتيجية للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وحوسبة نظام التفتيش بمديريات القوي العاملة ومكاتبها على مستوى 27 محافظة، للتغلب على تحديات التفتيش، ومضاعفة معدلات الأداء، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما تم تطوير مركز المعلومات بالوزارة للتعامل مع المعلومة بشكل لحظي، وتدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة في التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقي الخدمة من الوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وكبري شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة في مصر، لإحداث الربط الكامل بين جميع المديريات والمكاتب على مستوى الجمهورية، لنقل المعلومات بسهولة وسرعة ويسر، وتسهيل التعامل على جمهور المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة.

وأكد سعفان، أن الوزارة، تجري حاليا التنسيق للربط الإلكتروني بين الوزارة ونظيرتها بالدولة العربية، وذلك بين دول السعودية والإمارات وليبيا والعراق وسلطنة عمان والبحرين ولبنان، بعد أن تم الربط مع الأردن والكويت لضمان جودة العمالة الفنية المطلوبة.