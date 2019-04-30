اجتماع بـ"رياضة النواب" لبحث أزمة تذاكر أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا، مع وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة، لبحث القرار الأخير الخاص بتحديد قيمة أسعار تذاكر البطولة الأفريقية 2019.

وأكد رشاد، في بيان للجنة اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستستمع خلال الاجتماع لرؤية الوزارة والاتحاد، واللجنة المنظمة للبطولة، في تحديد أسعار التذاكر بهذه القيمة.

وكانت اللجنة المنظمة حددت أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي: 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.​