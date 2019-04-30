أخبار مصر | مصر للطيران تقدم خدمة لعملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

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تقدم شركة مصر للطيران خدمة PRM / Fast track، لعملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة المسافرين على الرحلات الداخلية، حيث تم تخصيص كونتر لهم بأقصر طريق للخروج لتستقلهم سيارة الحالات الخاصة إلى الطائرة، وذلك بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي وسلطات تأمين المطار.

وذلك في إطار سعي مصر للطيران الدائم لتلبية رغبات واحتياجات عملائها بما يسهل عليهم إجراءات سفرهم.