أخبار مصر | بهاء أبو شقة يهنئ عمال مصر بعيدهم: "أمل الأمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهاء أبو شقة يهنئ عمال مصر بعيدهم: "أمل الأمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد، بخالص التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيدهم اليوم أول مايو، مشيدًا بدورهم البنّاء وجهدهم الكبير فى بناء وتقدم ونهضة مصر، ومؤكدًا أهمية هذا الدور الذي تقدره القيادة السياسية وكل المسؤولين وجميع المواطنين.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن عمال مصر هم دائمًا أمل الأمة فى بناء حاضرها ومستقبلها بسواعدهم وعرقهم وجهدهم المشكور فى بناء مصر الجديدة.

كما تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة بخالص التهنئة إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح فى الحفاظ على حقوق العامل المصرى ودعمه بما يحقق النجاح والتقدم للوطن.