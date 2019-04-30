أخبار مصر | "متحدث البرلمان": "السيسي" كان صريحا عندما تحدث عن ملف الإصلاح الاقتصادي ونجاحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متحدث البرلمان": "السيسي" كان صريحا عندما تحدث عن ملف الإصلاح الاقتصادي ونجاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أهمية القضايا التي جاءت في الخطاب السياسي الشامل الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال، مشيدًا بأهمية تأكيد الرئيس السيسي، على أنه لا يوجد معيار أدق من العمل للتعرف على معدن الإنسان الذي تقدر قيمته بما يؤديه من خدمة وعمل لأمته كركيزة أساسية لبناء المجتمع، فجميع الحضارات الإنسانية قامت بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في إعلاء أوطانهم.

وقال "حسب الله" في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا للغاية عندما تحدث عن ملف الإصلاح الاقتصادي ونجاحه وبشائره التي بدأت تنعكس بالأرقام على تحقيق معدلات إيجابية للنمو، وأن التوجه الإصلاحي للدولة تكلل بتدشين عقد اجتماعي جديد وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات، والتي شملت زيادة الأجور لجميع العاملين بالدولة وزيادة الحد الأدنى للمعاشات وإقرار علاوة دورية سنوية وعلاوة استثنائية.

وأشاد متحدث البرلمان، بما جاء في خطاب الرئيس السيسي بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ووصفه لهذا الحدث بأنه ملحمة وطنية جديدة سيظل يتذكرها تاريخ مصر المعاصر بكل فخر واعتزاز، وتأكيد الرئيس السيسي أن المصريين سيظلون متكاتفين على قلب رجل واحد ضد كل المحاولات التي تهدف للنيل من هذا الوطن، مؤكدًا أن حديث الرئيس وانبهاره بمشاركة المصريين بالملايين في الاستفتاء على الدستور نابع من القلب ويدل على احترام وتقدير الرئيس السيسي للشعب المصري العظيم.